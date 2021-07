Gemeinsam Sport treiben – das stand auch bei Sina Frei und ihrer Familie hoch im Kurs. Sie spielte Fussball und tanzte Ballett und Jazz, doch als dann der Bruder mit dem Vater in die Bike-Ferien nach Spanien statt wie üblich ins Klöntal durfte, stieg Sina eben aufs Velo um – und blieb. Das grosse Plus der 1,51 Meter kleinen Bikerin: ihr starker Wille, ihre Leidensfähigkeit. Wollte sie früher alles mit der Brechstange erzwingen, fährt sie heute auch mit Köpfchen. Die Zürcherin aus Uetikon am See hat in den Nachwuchsdisziplinen restlos alles abgeräumt. Dass ihr nun der Schritt aufs Olympiapodest bereits im zweiten Jahr bei der Elite gelingt – «das ist unfassbar. Ich bin überglücklich.» So sehr, dass die sonst pragmatisch und gefasst wirkende 24-Jährige gar Tränen in den Augen hat.