Wie stehen Sie zur Entscheidung, dass man in der Schweiz weiter Ski fahren darf diesen Winter?

Meine grundsätzliche Einstellung: Wir haben diese Pandemie. Und wir haben Leute, die die Sache verstehen, und ­solche, die Entscheide fällen und die Verantwortung haben. Und da möchte ich mich überhaupt nicht einmischen. Was soll ich mir Gedanken machen über Dinge, für die es Leute gibt, die viel mehr wissen als ich? Entsprechend ­befolge ich die Regeln so gut wie möglich. Zurück zur Frage: Grundsätzlich glaube ich, dass es keine bessere Medizin gibt, als wenn man den Menschen die Möglichkeit gibt, in die Natur rauszugehen und sich dort zu bewegen. ­Solange unsere Konzepte «verheben», und das ist entscheidend, können wir es so machen. Aber: Wir dürfen nicht glauben, dass es ein Gratiswettbewerb ist. Es kann sich von heute auf morgen drastisch ändern – was ich auch wie-der verstehen würde. Andermatt ist nahe bei Italien, wir sollten uns daran er­innern, wie wir gebibbert haben, als wir die Bilder sahen, wo die Leute vor den Spitälern deponiert wurden, weil sie keinen Platz mehr hatten.