Der grosse Tag der Abrechnung

Eine Absage kam für Jury-Präsident Urs Heller nie infrage: «Das Auto hat – gerade in ­diesem Pandemiejahr – eine grosse und treue Fan­gemeinde in der Schweiz.» Die Gewinner der beiden Titel «Schweizer Auto des Jahres» und «Lieblingsauto der Schweizer» werden diesmal digital statt mit einer grossen Gala geehrt. Und die Wahl des «Grünsten Autos der Schweiz» wie in den letzten Jahren? Die hat die Autobranche quasi selbst abgeschafft – indem sie immer mehr Modelle mit Elektroantrieb oder zusätz­lichem E-Motor liefert. Grün wird normal.