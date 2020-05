Was meinen Sie genau?

Es ist nicht so einfach, die Vorschriften in einen Betrieb, in dem Menschen mit Nahrungsmitteln arbeiten, sich nahe kommen und in ständigem Kontakt stehen, umzusetzen. Wir brauchten erst einmal ein paar Tage, um uns wieder zu finden. Wir haben sehr gewissenhaft an den Abläufen und Massnahmen gearbeitet und sind nun guten Mutes, dass wir eine optimale Lösung haben. Bevor wir am Dienstag wieder öffnen, werden wir aber eine Art Generalprobe machen und schauen, ob alles wie geplant funktioniert.