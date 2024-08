Schwinger Marcel Bieri im Portrait

Die Liste seiner Erfolge im Jahr 2024 ist lang. Sieg am Innerschweizer Schwing- und Älplerfest Menzingen ZG, am Nordwestschweizer Schwingfest in Lausen BL und am Morgarten-Schwinget. Dazu zahlreiche Kranzgewinne, etwa am Zürcher und am Schwyzer Kantonalschwingfest. Marcel Bieri scheint nicht zu stoppen. In Menzingen legt er im Schlussgang gar König Joel Wicki auf den Rücken, in kaum einer Minute. Jetzt sitzt er entspannt am Esstisch in seinem Wohnzimmer in Edlibach ZG. Er lächelt. «Die Freude über den Sieg am Innerschweizer Schwingfest ist riesig», sagt er. «Dabei war mir aber egal, ob ich im Schlussgang dem Schwingerkönig gegenüberstand oder sonst jemandem.» Ein Triumph in der Heimat ist ihm fast so wichtig wie der Kranzgewinn am Eidgenössischen Schwingfest in Zug 2019. Fast. Der Kranz macht ihn zu einem «Eidgenossen», einem «Bösen». Der Titel «Eidgenosse» ist das Ziel fast aller Schwinger. Er gilt auf Lebzeiten. «Doch es gibt auch eine Kehrseite: Du wirst härter eingeteilt. Ich musste auf einmal dominieren. Mit dieser Rolle hatte ich zu kämpfen.» Hinzu kommen Verletzungen, die den 29-Jährigen in den letzten Jahren ausbremsen. Lange klappt fast nichts mehr. Bis jetzt. «Ich bin gesund, die Lockerheit ist zurück.»