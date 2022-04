Als das Flugzeug zur Startbahn rollt, ist es erstaunlich still. Nur die Triebwerke brummen, und eine Katze miaut alle paar Sekunden. Die 90 Menschen in den Sitzreihen sagen nicht viel. Erst als die Maschine schneller wird und schliesslich abhebt, fangen die Frauen, Kinder und Männer an zu klatschen. Nadezda Medelian, 61, kommen die Tränen, während ihr Hund Richard auf ihrem Schoss sitzt. Sie alle fliegen in die dunkle Nacht, ohne zu wissen, was sie nach der Landung in der Schweiz erwartet.