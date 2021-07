Was für eine stürmische Woche für Admir Mehmedi: Am Freitag ist der 30-jährige Fussballer aus der Schweizer Nati zurückgetreten. «Dieses Trikot habe ich mit Stolz und Ehre getragen», schrieb er in seiner Rücktrittserkärung. «Eine Nati-Karriere auch noch so abschliessen zu können, übertrifft jegliche Traumvorstellung.» Gemeint ist Mehmedis letzter Auftritt im Schweizer Leibchen, als er im Wahnsinns-Match gegen Frankreich mit seinem versenkten Penalty eine grosse Beteiligung am Schweizer Viertelfinaleinzug hatte.