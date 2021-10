Der neue Bachelor hört auf seinen Hund

Diesen Wunsch können wir dir leider nicht erfüllen, bevor wir die Sendung gesehen haben. Aber fangen wir ganz von vorne an: wo bist du zuhause?

Ich lebe bei meinen Eltern in Winterthur und in Istanbul, wo ich zur Ruhe kommen und auch mal für mich sein kann. Die letzten Jahre war ich aber öfters in der Türkei, um als Schauspieler zu arbeiten.