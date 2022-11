Milo Moiré wird für die Liebe züchtig

Schuld daran ist vielleicht der neue Mann an ihrer Seite. Er heisst Philipp Koop, ist 27 Jahre alt und Fitnesscoach in Düsseldorf. Auf seinem Instagram Account mit 22'000 Followern gibt er Fitness- und Mental-Tipps und zeigt sich unter anderem mit seiner neuen Liebe, Milo Moiré. Zu einem Bild schreibt er: «Eines Tages kommt die RICHTIGE Person in dein Leben und du spürst diese tiefe Verbindung zu ihr.»