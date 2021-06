Die grosse Reportage vom Biden-Putin-Gipfel

So geschehen vergangenen Dienstag vor dem Treffen von Joe Biden, 78, und Wladimir Putin, 68, in Genf. Aus Angst vor Fusseln in den Triebwerken von Bidens Flugzeug Air Force One wird ein fusselfreier Teppich am Flughafen verlangt. Für den Teppich, über den der US- und der russische Präsident für ihr erstes Gespräch in dieser Konstellation in der Villa La Grange schreiten sollen, gibts keine Sonderwünsche. Nur sauber muss er sein.