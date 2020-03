Ein Play-off-Spiel ohne Publikum ist nicht im Sinn der Liga

Ein Konsens war anlässlich der ausserordentlichen Liga-Versammlung am Montag in Ittigen schnell gefunden: Geisterspiele soll es in dieser Saison keine mehr geben. Die Klubs entschieden sich dafür, den Play-off-Start vorerst auf den 17. März zu verschieben. Dies gilt aber nur für den Fall, dass der Bundesrat das Verbot für die Durchführung von Grossveranstaltungen aufhebt oder lockert.