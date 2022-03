Marco habe früher schon immer Sprüche auf Lager gehabt, sei witzig und impulsiv gewesen. Aber bereits damals auch effizient, strukturiert und konsequent: «Wenn er etwas lernen will, dann tut er es richtig, will es -verstehen. Halbbatziges gibts bei ihm nicht.» Kam er ins WG-Zimmer zurück, stellte er alles sofort an seinen Platz – im Gegensatz zu Nayan, der auch einfach mal die Tasche in die Ecke schmiss. Bald sind die beiden wieder zusammen unterwegs – im April gehen sie in die Ferien. Sie wollen an die Wärme.