Deshalb gewinnt Luca Hänni «Let's Dance»

Von Woche zu Woche stieg nun aber das Interesse an Luca Hänni. Klar, da war seine Trennung von Freundin Michèle Affolter. Und schnell stellte «Bild» die Frage in den Raum, ob seine Tanzpartnerin Christina Luft der Grund dafür sein könnte. Eine Spekulation, die sowohl die Sendungsmacher als auch Luca Hänni gekonnt am Leben erhielten. Und dem «DSDS»-Sieger wohl auch zu medialer Aufmerksamkeit und damit dem einen oder anderen Anruf mehr verhalf.