Vorkommnisse und Aussagen der jüngsten Vergangenheit zeigen uns, wie nötig es gerade 2020 ist, Schwule und Lesben per Gesetz vor Hass zu schützen: In den letzten Monaten häuften sich Meldungen über Homosexuelle, die in der Öffentlichkeit verprügelt und beschimpfgt wurden – zuletzt kams in Zürich zu einem brutalen Angriff auf ein Paar in der Silvesternacht.