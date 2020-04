Deutscher Tennis-Profi macht Federer irre Vorwürfe

So sehr der Schweizer Tennis-Maestro Roger Federer diese Absage auch bedauert, Wimbledon gehört zu seinen Lieblingsspielorten, so gelegen kommt ihm der Spielstopp. Erst im Februar liess sich der 39-Jährige am Knie operieren, plante sein Comeback auf Juni und kann sich nun in aller Ruhe erholen, ohne in der Rangliste runterzusausen.