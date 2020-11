Eine Einladung von Englands Königin Elizabeth II. zum Afternoon Tea würde Daniel Donskoy, 30, schon annehmen – obwohl er kein Royal-Fan ist. «Mich interessieren Menschen, die im echten Leben zu Hause sind», gibt der Schauspieler unumwunden zu. Dabei tummelt sich Donskoy in der neuen Staffel der Netflix-Erfolgsserie «The Crown» als James Hewitt am Königshof. Donskoy spielt Dianas Reitlehrer, den Mann, mit dem die Prinzessin eine sechs Jahre dauernde Affäre unterhielt. Drei Drehtage verbringt er Anfang Jahr am Set zu «The Crown», sitzt gemeinsam mit Oscar-Preisträgerin Olivia Colman, 46 (spielt die Queen), und Helena Bonham Carter, 54 (als Prinzessin Margaret), im Trailer, wo die Akteure jeweils für ihren Auftritt vor der Kamera geschminkt werden. «Lustigerweise war der erste Drehtag an meinem 30. Geburtstag.»