«Viele denken, ich sei arrogant», sagt die aktuelle Bachelorette Yara Buol (25) über ihre Aussenwahrnehmung im SI.Talk – dabei sei das überhaupt nicht so. Tatsächlich zeigt sich die Bündnerin im Interview mit der Schweizer Illustrierten von ihrer natürlichsten Seite und hat keinerlei Probleme damit, Schwächen zuzugeben. So habe sie in der Sendung zum Beispiel dauernd die Namen der 19 Männer verwechselt und manchmal sogar vergessen, wem sie was über sich erzählt hat.