Was ist für uns alle jetzt am wichtigsten?

Ich plädiere an die Presse, sich mehr auf Fakten zu reduzieren, keine Panik zu verbreiten, die Regierung zu unterstützen mit seriösen, unspektakulären Informationen. Kurz: Aufklären und uns nüchtern informieren, was jeder einzelne tun kann. Unsere Mediziner und Spitäler so gut wir können mit unserem jetzigen Verhalten zu unterstützen. Ich sehe in dieser Krise und beängstigenden Zeit aber auch ein kleines Licht. Vielleicht verstehen wir Menschen durch solche Situationen, dass das gute Luxusleben ganz schnell vorbei sein kann, dass eine Seife plötzlich wichtiger sein kann als ein neues Handy oder ein Laptop. Dass wir vielleicht wieder mehr im eigenen Land produzieren sollten, um uns nicht von anderen Ländern so abhängig zu machen und bereit sind, dass es keine Sicherheit im Leben gibt. Zusammenhalten, sich gegenseitig unterstützen und an diejenigen denken, die gefährdet sind. Nicht jetzt die Schuldigen suchen und Fehler aufzeigen. Wenn alles vorbei ist, kann man zurückblicken und analysieren, was nicht gut gelaufen ist. Aber sicher nicht jetzt.