AMS zahlt, dass SI-Reportagen in anderen Medien erscheinen. Wieso?

Die SI zeigt in ihrer redaktionellen Aktion «Mehr Schweiz im Teller», was die Bauern in der Corona-Krise leisten. Diese Reportagen wollen wir auch Leserinnen und Lesern zugänglich machen, die vielleicht kritischer sind gegenüber unserer Landwirtschaft. Deshalb zahlen wir dafür, dass diese Texte als klar deklarierte Publireportagen in weiteren Titeln erscheinen.