Die Dompteurin der Hamsterkäufer

Da wir auf einmal einen hohen Kundenandrang hatten und das Migros-Restaurant schliessen musste, sind die Gastro-Kollegen zu uns gekommen und helfen hier. Sie füllen Regale auf, arbeiten an der Kasse oder zählen am Eingang die Kunden, damit nicht zu viele Menschen im Laden sind. In der Abteilung für Früchte und Gemüse gibts manchmal Stau, dann müssen wir Kunden am Eingang zurückhalten, damit der Abstand eingehalten werden kann. Die Kunden haben viel Verständnis und halten sich an die Regeln.