«Die Ehe gibt uns Freiheit»

Ende Juni gaben sich Humm und Dexter-Jones in New York in einer intimen Zeremonie das Jawort. Jetzt gaben die beiden ein erstes Doppelinterview – zu lesen in der aktuellen Ausgabe der «Schweizer Illustrierten» und auf «Gault Millau» – und sprachen erstmals öffentlich über ihre Beziehung und die Hochzeit.