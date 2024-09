Das Geheimnis liegt in der Webtechnik, die dem Frottier Weichheit und Leichtigkeit verleiht. In Niederurnen verweben zwölf Maschinen längs verlaufende Kettfäden mit quer eingetragenen Schussfäden. In jeder Webmaschine sind etwa 4000 Fäden eingespannt, mit einer Leistung von 520 bis 550 Schuss pro Minute entstehen so in vier Minuten drei Handtücher. Dass die Weberei 23 Kilometer talabwärts am Rand der Linthebene steht, ist der Baudynamik geschuldet. Der Maschinenpark würde das alte Fabrikgebäude in Engi erschüttern. Deshalb wird das Tuch in Räumen der ehemaligen Jenny Fabrics AG gewoben, in Engi befinden sich weiterhin das riesige Lager und der Versand.