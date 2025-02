Bei ihrem Gang zum Altar vergangenen Samstag wird die Zürcherin von ihren Eltern Helen Rinderknecht (61) und Christian Fierz (63) begleitet. Gottenmeitli Ayleen (10) ist das Blumenmeitli. «Wir hatten alle Tränen in den Augen. Es war sehr bewegend», sagt Rinderknecht. Am mit Blumen geschmückten Altar wartet ihr Verlobter, neben ihm sein bester Freund und Trauzeuge. Auf der anderen Seite stehen Rinderknechts Schwestern und die Trauzeuginnen Noemi (31) und June (22). «Es hat mir den Atem geraubt», erinnert sich Drew Gage an den Moment, als er seine Verlobte zum ersten Mal in ihrem Hochzeitskleid sieht. «Ich fühlte mich wie der glücklichste Mensch auf Erden.» Rinderknecht nickt. «Es war magisch. Ich spürte eine Verbundenheit wie nie zuvor in meinem Leben. Von diesem Moment an waren wir eine Familie», sagt die Zürcherin und streichelt über ihren Bauch.