Wer die Federers dieses Jahr zu Gesicht bekommen will, muss Glück haben. Die Familie mischt sich auf der weitläufigen Wimbledon-Anlage an der Church Road unters Tennis-Volk. Die beiden Zwillingspaare etwa gucken sich auf Court 18 den Match zwischen US-Shootingstar Ben Shelton (21) und dem Südafrikaner Lloyd Harris (27) an. Shelton, der von Federer-Firma On ausgerüstet wird, gewinnt den Krimi in fünf Sätzen 4:6, 7:6, 6:7, 6:3, 7:6. Es wird mitgeklatscht und angefeuert. Und das in T-Shirt und Kleidchen, denn nach grauen, regnerischen Tagen im Südwesten Londons hat Petrus endlich Erbarmen mit dem prestigeträchtigen Tennis-Turnier. Die Federers haben die Sonne gebucht.