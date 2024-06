Staatspräsidenten haben es bes-ser. Der Helikopterpilot fliegt sie vom Flughafen Zürich in nur 14 Minuten auf den Bürgenstock. Am alpinen Landeplatz warten die Limousinen. Die Gäste stehen kurz darauf in den 382 Zimmern und Suiten in drei Hotels. VIPs müssen auf dem Bürgenstock nicht an der Réception anstehen. Das Check-in macht man hier im Zimmer. Und wie reisen nach der Friedenskonferenz (15./16. Juni) ganz normale Gäste an? Am besten mit dem schneeweissen, umweltfreundlichen Katamaran «MS Bürgenstock», der jede Stunde beim Bahnhof Luzern ablegt. 30 Minuten später landet man in Kehrsiten. Die feuerrote Standseilbahn (Baujahr 1888) bringt die Gäste nach spektakulärer steiler Fahrt in GaultMillaus «Hotel des Jahres 2019», fast direkt an den Empfang. Katamaran und Bähnli haben ihren Preis. Doch daran gewöhnt man sich besser frühzeitig. Das Leben auf dem Bürgenstock ist gut. Aber teuer.