Für die Dauer der Sendung hast du in Köln gewohnt. Wie sehen die Pläne aus, wenn die Show vorbei ist – kehrst du zurück in die Schweiz?

Ich war ja ursprünglich mal für eine Woche nach Köln gereist, da die Proben normalerweise in Bern stattgefunden hätten – daraus wurden durch die besonderen Umstände schlussendlich über zehn Wochen Aufenthalt in Köln. Aufgrund der Situation wollte ich nicht reisen und habe mich dann entschlossen, fix in Köln zu bleiben. Nach «Let’s Dance» bleiben mir etwa zwei Tage und dann geht’s auch schon wieder los mit Terminen, Interviews, neuen TV-Auftritten, dem Videodreh zur neuen Single und sonstigen Vorbereitungen für meine hoffentlich stattfindende Konzert-Tour im Herbst. Auch das Album ist startklar und wird bald veröffentlicht. Langweilig wird es mir also nicht!