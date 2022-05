Herr Guldimann, Sie sind Diplomat, waren lange Jahre als Botschafter weltweit tätig: Was muss die Diplomatie tun, um den Krieg in der Ukraine zu beenden?

Diplomatie ist Beihilfe zur Verständigung. Um den Krieg zu beenden, müssen sich beide Seiten verständigen. Das ist nur möglich, wenn Moskau die Souveränität Kiews anerkennt. Putin anerkennt die Ukraine aber nicht als souveränen Staat, geschweige denn ihre territoriale Integrität. Trotzdem ist in einzelnen Fragen eine Verständigung nicht ausgeschlossen, zum Beispiel für einen, wenn auch nur begrenzten Waffenstillstand oder für humanitäre Korridore. Dringend wäre auch eine Lösung für die Exportmöglichkeiten von Getreide, allenfalls gekoppelt mit Ausnahmen für Sanktionen, wenn es um russische Getreideexporte geht. Beide Länder gehören zu den grossen Getreide- und Maisproduzenten für den Weltmarkt. Der Ausfall dieser Lieferungen führt zum Hungertod von Millionen von Menschen. 15 Millionen Tonnen Getreide lagern in der Ukraine und blockieren die Speicherkapazität für die Juni-Ernte. Die Häfen von Mariupol und Odessa werden von Russland blockiert. Putins Politik ist aber so irrational, dass ich mir auch dafür kaum eine Verständigung erhoffen kann.