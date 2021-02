Man sieht ihr das Alter nicht an. Kein Wunder, hat sich Susi Kramer doch ihr ganzes Leben eine kindliche Neugier und Experimentierlust bewahrt. Trotz den verschiedensten Materialien, die sie benutzt, gehört ihre Leidenschaft dem Acrylglas. In die Zylinder giesst sie Objekte ein: Zeichnungen, Knochen aus archäologischen Funden, schwebende Stoffe, die an Wolken erinnern, Blätter ihres grossen Ginkgobaums, die sie vergoldet und dann in einem Guss erstarren lässt. Ihre Inspirationen findet sie in der Natur und im Garten. «Ich bin Selbstversorgerin und Vegetarierin. Ich säe die Samen, mein Mann Hans erntet.» Das 200-jährige Bauernhaus hat das Ehepaar liebevoll renoviert. Vom Fenster ihres Ateliers blickt sie auf ihr Elternhaus. Susanna, sagt man, war ein Sonntagskind – fröhlich, fantasievoll, bekannt für seine Streiche. Dass sie einmal Künstlerin werden würde, stand ausser Zweifel. «Ich bekam ein Urvertrauen mit in die Wiege gelegt, das mich wie ein Kompass leitet.» Das Reisen hinaus in die Welt fiel ihr leicht. Kramer lebte im Iran, in China und Frankreich. Den Sommer verbringt sie mit Malen in Cannes (F) – im Château Vallombrosa, einem Schloss mit Turm und freier Sicht aufs Mittelmeer.