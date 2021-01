Es sind alles einzelne Teilchen, die Gisin über die Jahre zusammengesetzt hat. Und wie sich der Protagonist bei einem guten Fantasy-Roman mit den Abenteuern und treuen Weggefährten weiterentwickelt und so seine Magie entfaltet, so hat ­Gisin nun ihre ganze Kraft gefunden. Es ist nicht nur die Arbeit an der Skitechnik in allen Disziplinen und die physische Vorbereitung. Nach und nach hat die Engelbergerin auch gespürt, was in ihrer Karriere sie selbst in die Hand nehmen muss, wo sie etwas anderes braucht als das restliche Team. Dazu kommt ihr stabiles Umfeld. «Da hatte ich natürlich von Anfang an auch Glück.» Insgesamt also: «Das Bild stimmt nun.»