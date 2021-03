Es passiert nur den wirklich grossen Sportlern, dass ihre Pässe, Schläge oder Kunsttücke nicht blosse Bewunderung hervorrufen. Sondern diese Leistungen fast schon poetisch umschrieben werden. Bei Federer ist das Standard. «Er bewegt sich wie ein Flüstern und vollstreckt wie eine Abrissbirne. Es ist schlicht unmöglich zu erklären, wie er das tut, was er tut», sagt etwa Trainer-Legende Nick Bolletieri. Und US-Autor David Foster Wallace schreibt in seinem berühmten Essay: «Die metaphysische Erklärung für seinen Aufstieg an die Weltspitze lautet, dass Roger Federer einer dieser seltenen, übernatürlichen Athleten ist, für die, zumindest teilweise, bestimmte physikalische Gesetze nicht gelten.» Sportschauen ist langweilig? Think again.