Die Martullo-Blocher-Diplomatie

Wie alt ist das Kloster?

Die Ems-Chefin will Callista Gingrich nicht nur ihre Firma zeigen. Nach dem Eintrag ins Gästebuch fährt der Konvoi durch die Surselva zum Benediktinerkloster in Disentis GR. Auf dem Pfortenplatz steht Abt Vigeli Monn zur Begrüssung parat. Martullo zu Gingrich, einer strenggläubigen Katholikin: «Die Abtei ist 700 Jahre alt.» Der Abt schmunzelt: «Sie wurde anno 700 gegründet, ist 1400 Jahre alt.» Mit der Zahl 700 liege sie wenigstens nicht ganz falsch, konstatiert Martullo. Gelächter reihum. Als Nichtkatholikin könne sie nicht so viel über die Klosterkirche erzählen, wendet sie sich an die Diplomatin. Ausser dass Ems-Chemie die Kirche und die Klosterschule mit dem Chor gern unterstützt. So informiert Pater Ioannes in der sechs Grad kalten Kirche über die Geschichte und die Kunstwerke des prächtigen Sakralbaus mit seinen 320 Engelfiguren. Welchen Beruf er früher ausgeübt habe, fragt die US-Botschafterin den Geistlichen. Tropenarzt, antwortet dieser. «Angesichts der Temperaturen braucht es keinen solchen hier», sagt Callista Gingrich. Allgemeine Heiterkeit.