Im Sommer hatten Sie mit enormem Druck zu kämpfen. Wie konnten Sie sich davon befreien?

Es war wirklich eine schwierige Zeit. Ich habe alles hinterfragt, wollte alles ändern. Es ist wichtig im Spitzensport, sich ständig zu reflektieren. Doch ich dachte, ich muss mehr und mehr trainieren, dies und das besser machen. Bis ich realisierte, dass das nicht die richtige Lösung ist, aber ich konnte die Situation nicht sofort ändern. Als ich mir im Winter dann durch Stürze Kopfverletzungen zugezogen hatte, wusste ich: So gehts nicht weiter. Ich spüre doch eigentlich, was ich brauche: Ich muss wieder mit Freude Ski fahren. Back to the roots sozusagen.