Dass Saviour international erfolgreich sein will, überrascht nicht. Als Model war er 2019 mit «SNTM»-Jurorin Manuela Frey in New York unterwegs. Die Stadt ist ihm damals sofort ans Herz gewachsen: «Hätte ich eine Freikarte, würde ich schon längst dort leben.» Nun hofft er, dass es ihn mit seiner Musik wieder in die USA zieht. Aktuell wohnt Saviour jedoch in einer WG in Biel BE. Ob er diese mit einem*r Partner*in teilt? «Nein», sagt er, «ich bin single und das ist auch gut so. Die Musik ist jetzt meine Beziehung.»