Der Übergang zum Wohnbereich ist offen. Doch mit dem ersten Schritt in die Stube erhöht sich der Luftraum auf sieben Meter. Drei Kronleuchter, darunter einer ihrer Grosstante, zieren die Decke. Eine Holztreppe führt in die Galerie, wo es musikalisch wird: In ihrem offenen Studio hat die Sängerin mit der klaren Stimme, die oft als feenhaft beschrieben wird, während des Lockdown ihr neustes Demo aufgenommen. «Die Akustik ist sehr gut, nicht so trocken, aber genial», sagt sie und lacht. «Einzig das Vogelgezwitscher störte manchmal die Aufnahmen.» Ihre melancholischen Lieder handeln von der Liebe, vom Weltschmerz und den Planeten, die uns umgeben, und davon, wie klein wir doch sind. «Das Düstere respektive die Idee vom Licht und der Dunkelheit als Metapher für das Gute und das Böse birgt grosse Kreativität in sich», sagt Annakin, die entgegen ihren hell eingerichteten 120 Quadratmetern besonders die geheimnis- und klangvollen Nächte spannend findet. Nächstes Jahr soll ihr siebtes Album erscheinen. Dann steht auch ihr grosses Bühnenprojekt an. ­Zusammen mit dem Orchester Argovia Philharmonic wird sie Konzerte geben, die auch für Kinder interessant sind.