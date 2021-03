Cologna, Raupe, Marsch, Walzer, Overdrive. So nennt Joseph Deiss die fünf Gangarten, in denen er auf seinen Wanderungen unterwegs ist. Am liebsten ist dem ehemaligen Bundesrat der Walzer: bei jedem dritten Schritt einen der beiden Wanderstöcke einsetzen, einmal links, einmal rechts. Schaltet der 75-Jährige in den finalen Overdrive, erfolgt der Stockeinsatz bei jedem vierten Schritt. So ist Deiss kürzlich auf seiner Wanderung von Fribourg nach Rom flott vorangekommen, bis zu 36 Kilometer am Tag. «La marche, c’est bon pour la santé», sagt der Freiburger in perfektem Akzent – Wandern ist gut für die Gesundheit. Er schmunzelt. «Nicht nur Lachen.»