Am Samstag hat sich Mirjam Jäger, 37, kritisch zu den Antirassismus-Demonstrationen geäussert, die in verschiedenen Schweizer Städten stattfanden. In ihrer Instagram-Story klagte Jäger, die Kundgebungen hätten den Tagesablauf von ihr und ihrem Partner Rafael Beutl, 34, durcheinander gewirbelt.