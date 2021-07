Von Berufs wegen reist Mona Vetsch oft und auch gern. Doch auch bei einem Profi wie ihr, geht in der Ferne mal was schief. So wurde sie auf Tonga im Südpazifik übel von Bettwanzen attackiert. «Sie haben mir das ganze Gesicht verstochen, ich sah aus wie ein Streuselkuchen», sagt die TV-Frau zu Schweizer-Illustrierte Travel. Und auf einer Indien-Reise fing sie sich einen Magenkäfer ein. Sie beschreibt das Erlebnis so: «Der hatte echt Humor. Just im Nachtzug machte er sich bemerkbar. Die Details wollen Sie nicht wissen …»