Die Schweizer Hoffnung für Myanmar

Fast 20 Stunden am Tag sitzt Schraner Burgener seither in ihrem Homeoffice am Computer oder am Telefon, spricht mit ihren Kontakten in Myanmar und am Uno-Hauptsitz in New York, mahnt die burmesischen Generäle auch noch morgens um drei Uhr zur Vernunft, gibt Interviews. CNN, BBC – und jetzt die «Schweizer Illustrierte». «Kommt rein», sagt sie, «Schuhe ausziehen wär nicht schlecht, wir wohnen ziemlich asiatisch.»