Die schwierige Beziehung der Schweiz zum ESC

Gjon's Tears «Tout l'Univers»

Und auch vergangenes Jahr schaffte es die Schweiz wieder aufs Podest. Gjon's Tears belegte den sagenhaften dritten Rang und sang sich mit «Tout l'Univers» in die Herzen der ESC-Zuschauer. Es war die vierte Bronzemedaille für die Schweiz am ESC. Ebenfalls auf Rang drei sang sich 1961 Franca di Rienzo mit «Nous aurons demain», 1982 Arlette Zola mit «Amour on t’aime» und 1993 Annie Cotton mit «Moi, tout simplement». Einen zweiten Platz gab es für die Schweiz in der ganzen Geschichte des ESC noch nie.