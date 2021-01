Oktober 2019. Simone Bargetze, 44, und Sven Wallwork, 42, sitzen mit ihrem Söhnchen Jamie, heute 4, auf gepackten Koffern. Monate zuvor hat Hollywood gerufen und der erfolgreichsten Stuntfrau der Schweiz einen Job in der Fortsetzung des Blockbusters «Avatar» angeboten. «Und das mit über 40. Dabei musste ich schon mit 30 sagen, ich sei 25», sagt Bargetze lachend. Wenig später wird der Dreh verschoben. Simone möchte trotzdem fliegen – zu gross ist die Sehnsucht nach ihrer zweiten Heimat Los Angeles, wo sie über zehn Jahre lang gelebt und gearbeitet hat. Also wird das Haus in Oberrieden ZH geräumt, die Möbel eingestellt, Jamie in der Spielgruppe abgemeldet. Kurz vor Aufbruch storniert das Airbnb, in dem die kleine Familie fürs Erste wohnen wollte. Simone sieht die Absage von Job und Unterkunft als Zeichen: «Ich denke, wir bleiben besser hier.»