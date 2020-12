Vor der grossen Fensterfront erstrahlt Christa Rigozzis Weihnachtsbaum in noch vollerer Pracht. Die 37-Jährige erklärt auf schweizer-illustrierte.ch übrigens, wie sie beim Schmücken ihres Christbaums vorgeht. An Heiligabend versammelt sie sich ganz fröhlich mit Ehemann Gio, 42, und den Zwillingen Alissa und Zoe. Die beiden Mädchen haben übrigens schon bald wieder etwas zu feiern: Am 31. Dezember werden sie vier Jahre alt.