Vor ihrer Knie-Operation am 21. Februar gönnt sich Ex-Miss Laetitia Guarino nochmal Liebesferien. Gemeinsam mit Freund Stefano Iodice ist sie in die Dominikanische Republik geflogen. In einer traumhaften Hotelanlage lässt sie die Seele baumeln und gönnt sich Köstlichkeiten aus dem Meer. Zu diesem herzigen Pärli-Bild schreibt die Ärztin: «Ich möchte nie aufhören, Erinnerungen mit dir zu schaffen.»