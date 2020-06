Erst zu Beginn des Jahres hat Pasquale Aleardi, 49, für seine Darstellung im Musicalfilm «Ich war noch niemals in New York» eine Nomination für den Deutschen Filmpreis erhalten. Den Erfolgsschwung nimmt der Zürcher gleich mit: Am Dienstagabend ist er auf SRF 1 als Kommissar Dupin in der gleichnamigen siebenteiligen Filmreihe zu sehen. Diese wurde von der ARD produziert und bereits in 40 Länder verkauft. Grund genug, einen Blick auf Aleardis Leben zu werfen – und das von drei weiteren Schauspielerinnen und Schauspielern, die es in Deutschland ebenfalls weit gebracht haben.