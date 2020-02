Auch Schauspieler Walter Andreas Müller, 74, hat sich laut eigenen Aussagen an verschiedenen Stellen und Medien stark gemacht für ein Ja. «Es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber eben erst ein Schritt», sagt er. Schauspielkollege Erich Vock, 57, postet auf Social Media und ruft dazu auf, dass seine Freundinnen und Freunde Ja stimmen sollen. «Denn jede Ja-Stimme zählt», so Vock. «Dass ich daneben in meinem privaten und beruflichen Umfeld dafür werbe, für diese Vorlage zu stimmen, ist ja selbstverständlich.»