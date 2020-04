Diese Stars haben wegen Corona einen verpatzten Geburtstag

Ex-Bachelorette Zaklina Djuricic feierte am 1. April ihren 33. Geburtstag. In ihrer Insta-Story repostete sie ein paar Online-Gratulationen und präsentierte ein wunderschönes Blumenbouquet. Dazu schrieb sie: «Alles Gute zum Geburtstag an mich.» Was niemand ahnte: Dieser Geburtstag wird der schönen Rothaarigen für immer speziell in Erinnerung bleiben. Dies aber nicht wegen Corona, sondern wegen der Liebe: Zaklina und ihr Verlobter Bruno Bäbler, 38, haben sich an diesem Tag zivil das Jawort gegeben. Mit ihrer Hochzeit mitten im Corona-Lockdown hat die Bachelorette 2016 alle Fans überrascht.