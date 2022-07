Am Wochenende stieg Baschi (35) trotz Sommerhitze in den Sattel und strampelte in der Region Zug für den guten Zweck. Als Botschafter der Stiftung Laureus Schweiz machte er im Renndress und mit sportlichem Rennvelo eine gute Figur, Fotos von nach der Velo-Ausfahrt zeigen aber einen ziemlich geräderten Baschi, der sich erst an einem Brunnen, dann im Zugersee eine dringend benötigte Abkühlung sucht.