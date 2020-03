Diese Stars sind vom Coronavirus betroffen

Dass sein Business so stark tangiert würde, war für den DJ im Voraus nicht abschätzbar: «Die Umsatzverminderung und wirtschaftliche Einbusse ist immens. Niemand ist auf so etwas vorbereitet.» Nicht nur der Unterhaltungs- und Eventbranche entgehe so sehr viel Geld, sondern auch dem Tourismus oder dem Sport. «Es betrifft alle Branchen gleichermassen hart», so DJ Antoine.