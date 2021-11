«Ich will diese Sendung zurück! Weil erstens ein bisschen Romantik-Kitsch mal eine echte Abwechslung wäre in Zeiten von ‹Bachelor›, ‹Love Island› und all dem Kram, zweitens WAM und Ursula Schaeppi als Adam und Eva Chifler unschlagbar waren, und ich drittens will, dass dieses rosa Maskottchen von damals wieder hergestellt wird, ich habe mein Schnüfeli irgendwann weggeschmissen, was ich sehr bereue!»