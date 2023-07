Mit Schwung packt Sandro Aeschlimann den Holzgriff des Brechbocks und bewegt ihn auf und ab. «Ich weiss, wie das geht», sagt der 28-Jährige zu Hanna Stalder, 64. Die Einheimische gehört zur Kommission, welche die Zäziwiler Brächete organisiert. Mit Aeschlimann steht sie auf der Wiese, wo am 27. September die diesjährige Brächete stattfindet. Der Goalie des HC Davos und der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ist ein Ur-Zäziwiler. «Als Bub habe ich immer mitgemacht. Die Brächete ist ein wunderschönes Dorffest.» Vor ein paar Tagen hat er seine Freundin Stephanie Schürch geheiratet. Zur Feier in Ramsei BE kamen alle seine HCD-Kollegen.