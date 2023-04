Bye-bye Trinity

Das Publikum in der oberen Etage des Auktionshauses Koller findet das sehr unterhaltsam, doch gleichzeitig wächst die Ungeduld: Wann kommt Trinity? Seit über einer Stunde stellen die Fotografen für sie ihre Objektive scharf, testen Radioleute leise ihre Mikrofone. Dann ist es endlich so weit. «Lot 979», das Dinosaurierskelett Trinity. Werden Hände im Saal hochgehen? Nein, aber die Expertinnen am Telefon wirken hoch konzentriert. Drei von ihnen haben zu Beginn den Hörer am Ohr. Der Preis steigt von den vorgegebenen 4,5 Millionen langsam immer höher. Der Saal wird so still, dass das Gemurmel an den Telefonen hörbar wird. Wer ist am anderen Ende dieser Leitungen?